Золотов анонсировал появление в Росгвардии тяжелых вооружений и танков

Федеральная служба войск национаальной гвардии Российской Федерации получит тяжелые вооружения и танки, сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов. Фото: REUTERS

Федеральная служба войск национаальной гвардии Российской Федерации получит тяжелые вооружения и танки, сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Будем вводить в Росгвардию тяжелые вооружения, танки», – сказал он в ходе общения с журналистами.

По словам Золотова, вопрос снабжения Росгвардии тяжелыми вооружениями и танками обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Глава ведомства также отметил, что бойцы Национальной гвардии грамотно сработали во время попытки вооруженного мятежа, взаимодействуя с ФСБ, МВД и МЧС.

Напомним, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ отметил быстрое продвижение по стране частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в минувшие выходные, указав на основную концентрацию сил в Москве. По его мнению, мятежники не смогли бы взять столицу. Как отметил Золотов, во время мятежа он постоянно был на связи с президентом России.

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