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НовостиОбщество27 июня 2023 10:42

Золотов: мятежники не смогли бы взять Москву

Директор Росгвардии заявил об отсутствии сомнений в победе
Сергей КУДРИН
Золотов: мятежники не смогли бы взять Москву, фото: пресс-служба Росгвардии

Золотов: мятежники не смогли бы взять Москву, фото: пресс-служба Росгвардии

Директор Федеральной службы национальной гвардии России Виктор Золотов, выступая 27 июня 2023 года в Кремле, выразил полную уверенность в том, что мятежники не сумели бы занять Москву 24 июня.

«Мы знали что победим, Москву мятежники бы не взяли», - заявил генерал.

Ранее KP.RU сообщил, что в ходе встречи президента России Владимира Путина с военнослужащими и правоохранителями Золотов анонсировал появление в Росгвардии тяжёлых видов вооружения, в том числе танков. Как подчеркнул генерал, этот вопрос уже обсуждался с главой государства.

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