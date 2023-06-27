В Росгвардии объяснили быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по России

Виктор Золотов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов объяснил быстрое продвижение по стране частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», указав на основную концентрацию сил в Москве.

«Мятежники не смогли бы взять Москву», - отметил Золотов, подчеркнув, что любые провокации в Москве, если бы такие возникли на фоне мятежа, были бы подавлены.

Золотов также рассказал, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, поздно вечером в пятницу, 23 июня, в отношении Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело за призывы к мятежу. В субботу, 24 июня, он принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, прекратив передвижение частной военной компании, а также заявив, что его колонны разворачиваются и уходят в обратном направлении.

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