Золотов: «Из стана Пригожина сообщалось о подготовке к мятежу еще 22-25 июня»

Золотов: из «стана Пригожина» сообщалось о подготовке к мятежу 22-25 июня, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Директор Федеральной службы национальной гвардии России Виктор Золотов, выступая 27 июня 2023 года в Кремле, перед президентом Владимиром Путиным и другими военнослужащими, генералами и правоохранителями, заявил, что среди бойцов ЧВК «Вагнер» были люди, информировавшие власти о подготовке к мятежу.

«До начала мятежа о его подготовке поступала информация из "стана (Евгения) Пригожина"», - заявил Золотов.

По словам генерала, информаторы предупреждали о подготовке к мятежу, который должен был состояться в промежутке между 22 и 25 июня 2023 года.

Ранее KP.RU сообщил, что Золотов выразил полную уверенность в неспособности мятежников взять Москву 24 июня.

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