Володин попросил выяснить, кто из чиновников пытался покинуть Россию в выходные Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель нижней палаты федерального парламента Вячеслав Володин обратился к главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву с просьбой уточнить, кто из должностных лиц пытался покинуть Россию в прошедшие выходные.

«Просьба председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами проанализировать, кто в это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности», - заявил спикер Госдумы на пленарном заседании во вторник, 27 июня.

По мнению Володина, те, кто пытался оставить страну в такое непростое время, должны быть наказаны.

Ранее первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Росавиации Александру Нерадько, попросив его представить списки российских чиновников и бизнесменов, которые выехали за пределы России 24 июня. По мнению депутата, таким способом можно будет опровергнуть слух о том, что во время попытки вооруженного мятежа представители элиты якобы «разбежались».

В свою очередь, ранее в своем обращении к народу президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за сплоченность, патриотизм и выдержку, которые были проявлены ими во время событий 24 июня.

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