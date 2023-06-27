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НовостиПолитика27 июня 2023 11:22

Золотов признался, что во время мятежа сдал заначку жене

Глава Росгвардии заявил, что в момент попытки вооруженного мятежа был со своими сыновьями и внуком
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Золотов признался, что во время мятежа сдал заначку жене

Золотов признался, что во время мятежа сдал заначку жене

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов признался, что во время попытки вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», как и все бойцы, сдал заначку жене, о чем потом жалел.

Золотов сообщил, что в момент попытки вооруженного мятежа был со своими сыновьями и внуком, которые также являются сотрудники Росгвардии, и тоже сдали заначки. Он уточнил, что его внуку 23 года.

«Все было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть. Более того, скажу, что ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были», - заявил глава Росгвардии.

Как писал сайт KP.RU, Золотов также объяснил быстрое продвижение по стране ЧВК «Вагнер», сообщив, что основная концентрация сил была в Москве. Как отметил глава Росгвардии, любые провокации в столице были бы подавлены.