Лукашенко: «переполох в России напряг очень серьезно» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, во время встречи министром обороны страны Виктором Хрениным заявил, что «переполох», который случился в России в минувшую субботу, «очень серьезно» напряг и власти республики.

«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации хорошо отреагировали военные, силовики и пограничники. Белорусский лидер также поблагодарил семьи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые с пониманием и «даже энтузиазмом» отнеслись к происходящему.

«Поэтому моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл. Это действительно единство и монолит», - резюмировал Лукашенко.

Однако он добавил, что расслабляться ни в коем случае нельзя.

Ранее стало известно о том, что армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность на фоне попытки вооруженного мятежа в России. По словам Лукашенко, белорусская оппозиция на фоне событий в РФ была готова реализовать сценарий вооруженного мятежа, но у нее не получилось.