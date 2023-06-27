Лукашенко: «переполох в России напряг очень серьезно»
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 27 июня, во время встречи министром обороны страны Виктором Хрениным заявил, что «переполох», который случился в России в минувшую субботу, «очень серьезно» напряг и власти республики.
«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно», - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации хорошо отреагировали военные, силовики и пограничники. Белорусский лидер также поблагодарил семьи военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые с пониманием и «даже энтузиазмом» отнеслись к происходящему.
«Поэтому моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Это действительно тыл. Это действительно единство и монолит», - резюмировал Лукашенко.
Однако он добавил, что расслабляться ни в коем случае нельзя.
Ранее стало известно о том, что армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность на фоне попытки вооруженного мятежа в России. По словам Лукашенко, белорусская оппозиция на фоне событий в РФ была готова реализовать сценарий вооруженного мятежа, но у нее не получилось.