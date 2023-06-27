Суд обязал Google выплатить 4 млрд рублей за неуплату антимонопольного штрафа Фото: REUTERS

Мировой суд обязал компанию Google выплатить 4 млрд рублей из-за невыплаты более раннего антимонопольного штрафа. Об этом во вторник, 26 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«Компания дополнительно должна заплатить более 4 млрд рублей … Пресненского района города Москвы вынес в отношении Google LLC решение о наложении штрафа в двукратном размере от суммы неоплаченного в установленный срок штрафа ФАС России», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, в конце марта 2023 года была признана законность штрафа в размере 2 млрд рублей, который был выписан Google за непрозрачность правил блокировок на YouTube. Корпорация пыталась оспорить решение Арбитражного суда, который в ноябре 2022 года назвал законным штраф, вынесенный Федеральной антимонопольной службы (ФАС).