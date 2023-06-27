Актер Дмитрий Певцов об уехавших из России коллегах: «Мы простим, но от них должно быть покаяние» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в ходе творческой встречи прокомментировал ситуацию со звездами, покинувшими Россию после начала специальной военной операции на Украине, отметив, что такие артисты должны покаяться, чтобы заслужить прощения у соотечественников.

Как полагает Певцов, все действия соотечественников можно разложить на уголовные статьи и кодексы, а некоторые уехали и «проклинают так, что уже попали под уголовку». По его словам, прощение после такого возможно получить только искренним покаянием.

«Важно не то, что мы простим, страна простит или я прощу, а важно то, что у них внутри. Не будет им покоя и не будет им радости, если не будет их искреннего покаяния», - заявил артист.

Певцов также заявляет, что действия многих российских эмигрантов возможно расценить как преступления. Как считает актер, они не обретут внутреннего покоя, если не признают этого и не раскаются в своих поступках.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что уехавшие из России артисты вернутся в страну из-за потери аудитории, отметив, что уехавшие из страны актеры и певицы больше потеряли, чем выиграли.