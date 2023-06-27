Госдума России приняла закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума Российской Федерации во вторник, 27 июня, приняла закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Его задача состоит в том, чтобы пресекать злоупотребления доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ.

В документе закреплены критерии, по которым крупные цифровые платформы могут быть отнесены к доминирующим субъектам. Также законом вводится определение «сетевой эффект», при котором ценность маркетплейсов и агрегаторов для потребителей варьируется в зависимости о того, сколько продавцов и покупателей проводят через них сделки.

Согласно документу, решение о том, есть ли «сетевой эффект», будет принимать Федеральная антимонопольная служба РФ. С антимонопольным ведомством также необходимо будет согласовывать сделки стоимостью выше 7 млрд рублей.

В случае одобрения закона Советом Федерации РФ и подписания президентом страны Владимиром Путиным, закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее в Минпромторге России выступили с инициативой вывести маркетплейсы из-под ограничения, предусматривающего запрет проведения проверок со стороны федеральной антимонопольной службы РФ. Уточнялось, что торговые онлайн-площадки "злоупотребляют свободой", в связи с чем и появилась необходимость возобновления проверок со стороны антимонопольного ведомства.