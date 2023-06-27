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НовостиПолитика27 июня 2023 11:54

Госдума России приняла закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов

Меры также касаются агрегаторов
Екатерина КОСОБОКОВА
Госдума России приняла закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов

Госдума России приняла закон об антимонопольных ограничениях для маркетплейсов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственная дума Российской Федерации во вторник, 27 июня, приняла закон, который вводит антимонопольные ограничения для маркетплейсов и агрегаторов. Его задача состоит в том, чтобы пресекать злоупотребления доминирующим положением со стороны владельцев цифровых платформ.

В документе закреплены критерии, по которым крупные цифровые платформы могут быть отнесены к доминирующим субъектам. Также законом вводится определение «сетевой эффект», при котором ценность маркетплейсов и агрегаторов для потребителей варьируется в зависимости о того, сколько продавцов и покупателей проводят через них сделки.

Согласно документу, решение о том, есть ли «сетевой эффект», будет принимать Федеральная антимонопольная служба РФ. С антимонопольным ведомством также необходимо будет согласовывать сделки стоимостью выше 7 млрд рублей.

В случае одобрения закона Советом Федерации РФ и подписания президентом страны Владимиром Путиным, закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

Ранее в Минпромторге России выступили с инициативой вывести маркетплейсы из-под ограничения, предусматривающего запрет проведения проверок со стороны федеральной антимонопольной службы РФ. Уточнялось, что торговые онлайн-площадки "злоупотребляют свободой", в связи с чем и появилась необходимость возобновления проверок со стороны антимонопольного ведомства.