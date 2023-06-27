Нейрохирург Савинков: мозг нужно тренировать с помощью специальных упражнений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мозг человека до конца не изучен и таит в себе немало загадок. Заведующий нейрохирургическим отделением больницы Долгопрудного Павел Савинков назвал некоторые уникальные свойства мозга.

Эксперт отмечает, что восприятие человека регулируется разными отделами мозга, поэтому часто сознание оторвано от комплексного восприятия. Как раз этой способностью обусловлено то, что человек часто неосознанно подмечает какие-то детали, о которых даже не думает.

- То есть его сознание не работает напрямую., а через какое-то время, когда ему необходима та или иная информация, - говорит врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нейрохирург сравнивает наш мозг с большим накопителем информации. Он приводит в пример Шерлока Холмса. Знаменитый сыщик обладал уникальной способностью, его мозг хранил самые мелкие детали, о которых он сам часто не задумывался.

Мы можем запоминать информацию в неограниченных количествах, но не каждый научился пользоваться этой способностью мозга. Те, кто умеют, знают по несколько языков.

- Примером могут служить полиглоты, знающие 150 языков. Мозг зачастую не хранит информацию напрямую, как компьютер. Он выстраивает ассоциативные связи и применяет определенный алгоритм для запоминания, как будто цифровой архиватор. А затем способен «выудить» эти знания, - отмечает эксперт.

Такие алгоритмы позволяют с легкостью запомнить много информации

Причем, мозг можно тренировать и развивать с помощью специальных упражнений.