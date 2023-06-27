Франция впервые испытала гиперзвуковой боевой блок V-MAX Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция провела первые испытания гиперзвукового управляемого боевого блока (УББ) V-MAX. Об этом сообщает издание Challenges, уточняя, что испытание состоялось в понедельник, 26 июня.

«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX», - сказано в статье, где сообщается, что испытания проходили на полигоне в Бискарросе, расположенном в департаменте Ланды на юго-западе Франции.

Как передает издание, белый след после пролета V-MAX можно было увидеть в небе Монпелье, Тулузы, а также в Аквитании и над Страной Басков на севере Испании.

Двигатель боевого блока был разработан компанией ArianeGroup совместно с Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). УББ может развивать скорость, превосходящую 6000 км/ч, а для запуска специально сделали стартовую площадку на полигоне в Бискарросе.