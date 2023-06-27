Посольство РФ в Канберре сообщило о трудностях предоставления консульских услуг

Посольство России в Канберре сообщило о трудностях предоставления консульских услуг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Канберре испытывает трудности при предоставлении консульских услуг. Всему виной расторжение австралийскими властями договоренности об аренде участка, где должен был появиться новый комплекс дипломатического представительства.

Как стало известно, сейчас в штатном режиме продолжается работа в здании, построенном 80 лет назад в Канберре.

"Часть наших работников готовилась к переезду в уже возведенное крыло посольского комплекса на новом участке в районе Ярраламла, там же предполагалось разместить консульский отдел. Теперь же они вынуждены работать в малоприспособленных для этих целей помещениях жилого дома на старом участке. Из-за этого предоставление консульских услуг серьезно осложняется", - заявили в посольстве ТАСС.

Ранее стало известно, что Австралия решила помешать строительству нового комплекса зданий посольства России в Канберре. Парламент страны рассмотрел специальный закон, позволяющий разорвать договор аренды с российской стороной, который был заключен еще в 2008 году.