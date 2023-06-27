Академик Хатьков: в Москве снизилась смертность от рака Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Онкологические заболевания – одни из самых коварных. Исследователи по всему миру борются с болезнью, пытаясь разгадать причины ее появления и найти действенные способы лечения. Когда-то болезнь поддается и отступает, а порой не реагирует ни на какие средства.

С каждым годом ситуация в этом направлении улучшается, российские ученые прилагают немало усилий, в том числе, разрабатывая уникальные вакцины. Это дает свои плоды, в стране заметно улучшилась ситуация с диагностикой и лечением раковых заболеваний.

В Москве отмечают серьезное увеличение продолжительности жизни онкологических пациентов.

- У нас растет количество пациентов, у которых есть критерий онкологии с пятилетней выживаемостью, - говорит Пятому каналу академик РАН, директор Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова Игорь Хатьков.

Изменился и показатель годичной летальности, это термин из медицинской статистики, который говорить о том, что пациенты получают достаточное количество лекарств, что продлевает им жизнь.

- На самом деле это очень большая проблема во всем мире. Лекарственное обеспечение онкологических больных — это очень большая нагрузка для бюджета любой страны, — подчеркнул Хатьков.

Академик отметил, что в США более 30% онкопациентов признают себя банкротами и берут кредиты на лечение.

Сейчас в России по всей стране строятся новые профильные медицинские центры. За последнее время существенно возросло количество выявлений онкологических заболеваний желудка и толстой кишки на первой стадии, а это повышает шансы на успешное лечение.

Тем временем, ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) совместно с коллегами из других российских университетов нашли способ повысить эффективность фототермической терапии при лечении злокачественных новообразований. Специалисты предложили одновременное применение наночастиц селена и золота, а также создали специальные капсулы для их доставки к опухолевым клеткам, пишет «Газета.Ru».

Ранее, онколог, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев рассказал в беседе с RT, что большая часть всех онкозаболеваний в России диагностируется у пациентов старше 65 лет.

Генетические тесты позволяют эффективно определять наследственные факторы, которые впоследствии могут способствовать возникновению рака. С помощью тестов можно оценить склонность человека к злокачественным новообразованиям благодаря анализу всей последовательности ДНК, сообщает "360".