Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика27 июня 2023 12:15

Путин: Пригожин и руководство "Вагнера" за год заработали 80 миллиардов рублей от государства

Президент заявил, что сейчас будут разбираться, на что были потрачены средства
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Путин: Пригожин и руководство "Вагнера" за год заработали 80 миллиардов рублей от государства

Путин: Пригожин и руководство "Вагнера" за год заработали 80 миллиардов рублей от государства

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что собственник компании "Конкорд", а именно Евгений Пригожин, и руководство ЧВК "Вагнер" за год получили от государства 80 миллиардов рублей через Военторг.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - сообщил президент, говоря о руководстве ЧВК.

Кроме того, государство полностью обеспечивало содержание всей группы ЧВК "Вагнер". Только с мая 2022 года и по май 2023 года на их содержание было выделено 86 миллиардов рублей. В эту сумму входило денежное содержание группы и прочие выплаты в их пользу.

Также президент рассказал о помощи семьям военных, которые погибли в результате попытки мятежа. Российский лидер подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы их поддержать.