Путин: Пригожин и руководство "Вагнера" за год заработали 80 миллиардов рублей от государства Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил о том, что собственник компании "Конкорд", а именно Евгений Пригожин, и руководство ЧВК "Вагнер" за год получили от государства 80 миллиардов рублей через Военторг.

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", - сообщил президент, говоря о руководстве ЧВК.

Кроме того, государство полностью обеспечивало содержание всей группы ЧВК "Вагнер". Только с мая 2022 года и по май 2023 года на их содержание было выделено 86 миллиардов рублей. В эту сумму входило денежное содержание группы и прочие выплаты в их пользу.

Также президент рассказал о помощи семьям военных, которые погибли в результате попытки мятежа. Российский лидер подчеркнул, что будет сделано все для того, чтобы их поддержать.