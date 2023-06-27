Reuters: все президенты США, кроме Трампа, являются потомками рабовладельцев Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп оказался единственным американским лидером, который никак не связан с рабовладельцами. Все остальные главы государства, включая нынешнего президента Джо Байдена, являются прямыми потомками так называемых «белых господ», владевших большим количеством чернокожих рабов. К соответствующим выводам пришло агентство Reuters в собственном исследовании.

Согласно данным агентства, пять ныне живущих президентов США, 100 членов Конгресса, 11 губернаторов и двое судей Верховного суда являются прямыми потомками родов, поработивших афроамериканцев и вынуждавших их работать в своих интересах. Среди потомков рабовладельцев названы видные политики, такие как: Джо Байден, Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама, Линдси Грэм, Митч Макконнелл и Элизабет Уоррен.

Предки Трампа же происходят из Германии. Его родня по отцовской линии перебралась в США на рубеже XIX-XX веков. Мать бывшего президента родом из Шотландии, и она вовсе переехала в Америку только в 1930 году.

KP.RU уже долгое время следит за борьбой США с рабовладельческим прошлым. Например, в 2020 году там требовали сносить статуи известным конфедератам.