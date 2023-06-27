Лукашенко: Минск держит ухо востро из-за возможного прихода ЧВК «Вагнер» Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, на фоне сообщений о возможном появлении бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Республики заявил, что бояться их не нужно, и что власти держат ухо востро. Слова главы государства приводит агентство БелТА.

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим», - говорит Лукашенко.

Он также добавил, что полевые командиры «Вагнера» могут оказаться крайне полезны для белорусских военных, так как смогут поделиться бесценным боевым опытом, рассказать о том, что важно учитывать, как противодействовать тем или иным типам вооружения и так далее.

Бойцы штурмовых отрядов, уверен Лукашенко, смогут дать Белоруссии много ценной информации, а возможно и обучат вооружённые силы чему-то значимому, поэтому опасаться их не следует.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент России Владимир Путин предложил ЧВК «Вагнер» либо служить под началом Минобороны России, либо уйти в Белоруссию, либо просто вернуться к родным и близким.