СК расследует обстоятельства взрыва в Трехизбенке и удар химоружием по Соледару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи приступили к расследованию взрыва в поселке Трехизбенка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и удара химическими боеприпасами по российской армии в районе населенного пункта Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Следователи СК России установят круг лиц, причастных к совершению преступлений», - сказано в заявлении СК РФ.

Напомним, автомобиль с людьми подорвался на неизвестном взрывном устройстве на территории Славяносербского муниципального округа ЛНР в понедельник, 26 июня. В МЧС уточнили, что в машине находились четверо мужчин, которые ехали на рыбалку. Один из них погиб, еще трех доставили в больницу.

В свою очередь, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник, 27 июня, сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар химическими боеприпасами по позициям российских войск на Донецком направлении.