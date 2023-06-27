Кадыров заявил о срыве попытки диверсантов ВСУ прорваться в Белгородскую область Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские бойцы из подразделения «Апачи» предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) прорваться в Белгородскую область, заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Нам удается эффективно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка. Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», – написал он Telegram.

Как писал сайт KP.RU, 23 мая Министерство обороны России сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов в Белгородской области, заявив о блокировке противника в ходе проведения контртеррористической операции. Было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые машины пехоты и пять пикапов. В составе атаковавшей Белгородскую область ДРГ были поляки и американцы.