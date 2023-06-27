Путин: руководство ВС России должно формироваться из отличившихся в боевой работе Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 июня, поделился своим видением относительного того, как должен формироваться костяк руководства Вооруженных сил РФ. По его мнению, в него должны входить те, кто проявил себя в боевой работе.

«Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ», - отметил российский лидер.

Он добавил, что речь, в том числе, идет и об авиационной части российских войск.

Ранее Путин, выступая перед военнослужащими, сотрудниками силовых ведомств и спецслужб в Кремле, заявил, что они 24 июня фактически остановили гражданскую войну, действовали четко и слаженно.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, можно ли по орденам и наградам, которые получают российские солдаты и офицеры, понять, какой именно подвиг они совершили.