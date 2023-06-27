Бывший контрразведчик рассказал о вербовке спецслужб США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генерал-майор Федеральной службе безопасности (ФСБ) в запасе, бывший контрразведчик Александр Михайлов в беседе с Lenta.ru заявил, что спецслужбы США часто ведут себя беспардонно в попытках завербовать российских дипломатов, приглашая их на работу при помощи СМИ и объявления в газетах.

«Они считают, что можно просто подойти к дипломату и получить от него все, что хочешь. Спецслужбы США вообще ведут себя очень беспардонно. Мы помним, что периодически они начинают набирать людей для работы через объявления в газетах», - заявил генерал-майор, отметив, что «ничего нового тут нет».

Михайлов уточнил, что американские спецслужбы рассматривают возможность привлечения российских дипломатов в виде агентуры, исходя из представления о россиянах, однако, как подчеркнул бывший контрразведчик, завербовать работников дипведомств РФ не так просто.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы США психологически давят на сотрудников российского постпредства при ООН, а также активизировались «вербовочные подходы». Как сообщал «360», по ее словам, вербовать пытаются на улице и в аэропорту, а также в соцсетях.

Как писал RT, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал попытки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вербовать россиян через публикацию пропагандистских видео в соцсетях частью гибридной войны против Россию.