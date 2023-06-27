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НовостиПолитика27 июня 2023 13:16

Euractiv: Столтенбергу продлят срок пребывания на посту генсека НАТО

Сам Столтенберг, якобы, не собирался оставаться на ещё один срок
Сергей КУДРИН
Euractiv: Столтенбергу продлят срок пребывания на посту генсека НАТО

Euractiv: Столтенбергу продлят срок пребывания на посту генсека НАТО

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который собирался доработать на своём посту нынешний срок и уйти в отставку, продлят полномочия ещё на один год. Об этом сообщило издание Euractiv, со ссылкой на дипломатические источники внутри Североатлантического альянса.

«Как полагает Euractiv, его мандат, вероятно, будет продлён в среду, 28 июня», - говорится в публикации.

Как указывают журналисты, причиной такого решения стало то, что в НАТО не смогли определиться с личностью нового генсека. На фоне тяжёлой ситуации на Украине, альянс принял решение сохранить некую стабильность.

«Во время шторма менять капитана небезопасно», - говорит источник Euractiv.

Другие источники называют ещё одну причину - затянутое наступление ВСУ, из-за отсутствия успехов которого Украина не сумела добиться хоть каких-то результатов к саммиту НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

Ранее KP.RU сообщил, что Столтенберг собирался уйти в отставку осенью 2023 года.