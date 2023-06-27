Водителя фуры убило ударом молнии на овощебазе под Краснодаром Фото:соцсети

В Краснодаре 27 июня разбушевавшаяся стихия стала причиной трагедии. Водитель фуры погиб от удара молнии на овощной базе в хуторе Ленина.

Злополучный момент попал на видеозапись. В кадре видно, как мужчина пытался спрятаться от дождя. Однако до ближайшего навеса ему не хватило дойти буквально пары шагов - в него ударила молния. Разряд оказался очень сильным и мужчина скончался на месте.

Полицейские Краснодара сообщили, что погибшим оказался 49-летний житель города Симферополь Республики Крым. Во время дождя молния резко ударила его в область головы, что привело к мгновенной гибели. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Также стало известно, что на базе мужчина хотел закупиться фруктами и овощами для дальнейшей перепродажи в Крыму.