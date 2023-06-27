Экономист назвал условия для укрепления рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев в беседе с Lenta.ru назвал условия, которые способны сыграть на укрепление рубля, отметив, что на данный момент отсутствуют объективные предпосылки для этого, а все факторы работают не в пользу российской валюты.

По словам эксперта, положительно на курсе рубля могут отразиться новости, которые будут связаны с ростом цен на нефть, улучшением данных по балансу экспорта и импорта внутри страны, а также определенными экономическими успехами внутри России.

«Эти вещи, конечно, смогут оказать рублю поддержку, но пока их не просматривается», - заявил экономист.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым курс доллара накануне поднялся выше 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, отметив, что важную роль играют факторы, относящиеся к информационному полю и внутриполитической обстановке в стране.

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе «360» назвал оптимальным курс доллара в 65 рублей, отметив, что курс доллара 80-90 рублей выгоден бюджету, а не рядовым гражданам и местным производителям.