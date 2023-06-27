Госдума запретила взыскивать долги с жителей новых регионов России до 2026 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственной думе во втором чтении приняли законопроект, который запретит взыскание долгов по кредитам и займам с жителей новых регионов России до 2026 года.

Документ подразумевает запрет взыскания долгов, которые были взяты до 30 сентября 2022 года у профессиональных кредиторов, к которым относятся кредитные и микрофинансовые организации.

При этом закон не распространяется на долги между двумя физлицами и на задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Также изменение не касается долгов индивидуальных предпринимателей, которые оформляли займы.

Закон может вступить в силу спустя десять дней после того, как будет принят в финальном третьем чтении.

Ранее стало известно, что Госдума России приняла закон об ужесточении наказания для коллекторов за угрозы или насилие в отношении должника. В новом законе предусматривается наказание в виде штрафов от 300 тысяч рублей или тюремным сроком до десяти лет.