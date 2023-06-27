Депутат Нилов отметил особую важность тонировки в южных регионах России Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил против штрафов для водителей, которые тонируют боковые стекла в машине. Но при условии, что лобовое не тронуто.

Депутат отметил, что общался с большим количеством автомобилистов и общественниками, защищающими их права. К тому же, консультировался с экспертами по безопасности дорожного движения и пришел к выводу, что боковая тонировка не влияет на этот вопрос. Такое заключение поддерживают все автомобилисты.

-Особенно из южных регионов, где жара летом достигает 40 градусов: Калмыкии, Краснодарского и Ставропольского краев. Мы предлагали разные пути: внести поправки в административный кодекс, либо изменить ГОСТ, — отметил парламентарий в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Он также добавил, что в некоторых странах наоборот есть штрафы за отсутствие тонировки.

Депутат уверен, что пленка, наоборот, позволяет обеспечить комфорт, избавляет водителя от яркого солнца, сдерживает от перегрузки охлаждающее оборудование, к тому же, обеспечивает приватность езды.

- Мы видим, что есть потребность в обществе: почему бы не пойти этим путем? Можно пересмотреть ГОСТы, чтобы увеличить допустимые 70% светопропускаемости, — предлагает Нилов.