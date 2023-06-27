Вирусолог Волчков считает маловероятным появление бубонной чумы в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вирусолог Павел Волчков в беседе с NEWS.ru назвал вероятность появления, а также распространения бубонной чумы в России крайне маловероятной, отметив, что власти Монголии и Китая уже приняли меры по локализации природных очагов, а Роспотребнадзор РФ организовал нужные мероприятия на границе страны.

«Крайне маловероятно, что заболевание перейдет на территорию РФ. Нужно помнить, что это бактериальное заболевание, относится к категории высокоопасных патогенов. Это сезонное проявление, мелкие грызуны переносят инфекцию, тут важно понять, откуда они», - отметил эксперт.

При этом вирусолог предупредил, что речь идет о заболевании, которое вызывает крайне неприятное течение, «вплоть до смертельных исходов, если вовремя не принять меры».

Напомним, в пятницу, 23 июня, монгольский Национальный центр изучения зоонозных болезней заявил, что в Монголии выявлено около 137 природных очагов бубонной чумы в 17 регионах страны, в том числе и тех, которые расположены на границе с Россией и Китаем.