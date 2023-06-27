"Устал быть благородным". Максим Фадеев прервал многолетнее молчание о конфликте с Линдой

Продюсер Максим Фадеев заявил, что не уважает певицу Линду и ее отца Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российская певица Линда, известная по хитам "Мало огня" и "Я ворона", уже не первый год конфликтует с известным продюсером Максимом Фадеевым. Их сотрудничество началось на пике славы певицы, но после ряда конфликтов общение сошло на нет.

Максим Фадеев прокомментировал отказ от общения с исполнительницей. По его словам, он не взаимодействует с теми, кого не уважает, но "устал быть благородным" и молчать о сложившейся ситуации.

Также Фадеев уверен, что собирать залы Линде помогают написанные им песни.

"Не уважаю - это самая негативная оценка, которую я себе позволил публично, в отличие от нее с ее отцом. Если бы они после своих высказываний в мой адрес отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал. Но сейчас все еще именно те песни собирают ей залы и дают возможность есть хлеб", - сказал Фадеев starhit.ru.

Совсем недавно Линда выступала на фестивале молодежных культур РУПОР в парке "Швейцария" в Нижнем Новгороде.