Лукашенко назвал незаслуженной критику в адрес Шойгу Фото: REUTERS

Министра обороны России Сергея Шойгу иногда незаслуженно критикуют, поскольку он немало сделал для Союзного государства, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я знаю работу Шойгу. Незаслуженно его порой критикуют. Генерал Хренин с ним встречался не единожды, и мы спокойно поддерживали, чем могли, и многое сделали. И в этом отношении Шойгу немало сделал. То есть он занял свою нишу там, где он может чего-то сделать», – сказал он на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Как отметил белорусский лидер, в свое время в России возникла конкуренция между регулярной армией и группой «Вагнер» Евгения Пригожина. Вследствие этого «межличностный конфликт между известными людьми перерос в драку», заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что армия Белоруссии была приведена в полную боевую готовность в связи с попыткой вооруженного мятежа в России. По словам Лукашенко, белорусская оппозиция на фоне событий в РФ была готова реализовать сценарий вооруженного мятежа, но у нее не получилось. Произошедшее в РФ «очень серьезно» напрягло власти Белоруссии, признался он.

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