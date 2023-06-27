Госдума одобрила возможность россиянам пользоваться данными из регистра населения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, позволяющий гражданам Российской Федерации пользоваться данными из реестра населения. Изначально предполагалось, что такая возможность появится только в начале 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина России.

«Перенос сроков не только позволит людям более оперативно получить сведения и обратиться за необходимой госуслугой, но и даст государству возможность повысить качество данных», - говорится в сообщении.

Предполагается, что россияне смогут самостоятельно проверять данные реестра, и в случае обнаружения ошибки - оперативно обратятся за исправлениями сведений через Госуслуги.

Напомним, реестр населения - это база данных, в которой собраны все актуальные данные о каждом гражданине страны. Практически все социальные услуги, оказываемые государством, в том числе льготы и разнообразные выплаты, оказываются с его помощью.

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