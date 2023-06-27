Лукашенко признался, что первые полчаса вел переговоры с Пригожиным матом Фото: REUTERS

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, как проходили переговоры с Евгением Пригожиным, главой ЧВК "Вагнер" 24 июня. По словам главы государства, первые полчаса у них диалог шел исключительно матом.

"Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных, как я потом уже проанализировал, было в 10 раз больше, чем нормальных. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать", - заявил Лукашенко, сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого".

Также президент Белоруссии отметил, что Пригожин сразу принял предложение переговорить с ним по телефону, а во время разговора у Евгения была "полная эйфория".

Также глава Белоруссии во время своего выступления на мероприятии по вручению генеральских погон заявил, что белорусские войска были готовы защищать Москву во время попытки мятежа так же, как в 1941 году.