Госдума приняла закон о новом порядке получения водительских прав Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Государственной думе России приняли закон, который предполагает изменения в Федеральном законе о «безопасности дорожного движения». Они коснуться правил получения водительских прав. Об этом сообщает РБК.

Теперь национальные и международные водительские удостоверения будут признаны недействительными через год после того, как водитель получил легальный статус в России — вид на жительство или гражданство РФ.

В случае истечения этого срока, водителям необходимо будет менять полученные за рубежом права. Для оформления российского удостоверения нужно будет сдать теоретический экзамен и предоставить справку от отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством.

Изменения не будет касаться водителей из Белоруссии, которые стали гражданами России более года назад или получили вид на жительства. Также это не будет касаться сотрудников диппредставительств и иностранных консульств в России. Они смогут поменять свои права без сдачи экзаменов.

Ранее стало известно, что жители новых регионов России могут обменять свои водительские права в Москве. Им не придется сдавать экзамены и предоставлять справки.