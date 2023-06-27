Захарова: Правительственный борт Ил-96 вылетел в Вашингтон за дипломатами

Захарова сообщила, что правительственный борт Ил-96 вылетел в Вашингтон за российскими дипломатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительственный борт Ил-96-300 вылетел из Москвы в Вашингтон, чтобы забрать оттуда российских дипломатов, у которых истек срок пребывания в Соединенных Штатах, объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания», – написала она в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, которые наложили власти США на российские заграничные учреждения.

Ранее стало известно, что правительственный борт Ил-96-300 вылетел из Москвы в Вашингтон. Согласно информации сервиса Flightradar 24, самолет отправился из аэропорта Внуково в 9:27. Прилет борта в аэропорт Даллес в Вашингтоне ожидается в 20:41 по московскому времени.