МИД России вызвал поверенного в делах Израиля из-за высказываний посла на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел РФ вызвало временного поверенного в делах Израиля в России. Об этом стало известно во вторник, 27 июня.

Как стало известно, временный поверенный в делах Израиля в РФ был приглашен в МИД в связи с резкими высказываниями израильского посла на Украине. В министерстве дипломату напомнили о важности усилий против попыток обелить нацизм, сообщает ТАСС.

Ранее израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил о борьбе за страну лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры и главу Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. По его словам, для современной Украины героями являются такие люди, как Бандера, Шухевич и Мельник.

Заявление посла прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она сказала, что никто не имеет права на таких героев и надо помнить про Холокост, чтобы он никогда более не повторялся.