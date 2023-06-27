Лукашенко: «Без России нам была бы хана в этой сложной обстановке», фото: архив пресс-службы Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия сыграла ключевую роль в возможности Республики устоять на ногах в столь тяжёлые времена. Москва стала главным экономическим партнёром Минска, и обеспечила белорусские предприятия множеством высокооплачиваемых заказов. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.

«Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаш" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне - очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение», - говорит Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Россия заказывает у Республики в том числе и станки. Минск согласился рассчитываться с Москвой в рублях за нефть и газ, благодаря чему вся страна начала зарабатывать рубли, а не доллары. Лукашенко также поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что все просьбы белорусского лидера были выполнены, и указал на то, что российское ядерное оружие - это гарантия безопасности всей Белоруссии.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко заявил о готовности «стоять за Москву, как в 41-ом».