Global Forest Watch: площадь тропических лесов в мире сократилась на 10% в 2022 году Фото: Вадим ПОПОВ

За 2022 год площадь тропических лесов в мире сократилась на десять процентов. За этот период было утрачено около 4,1 миллиона гектаров насаждений. Об этом свидетельствует отчет Университета Мэриленда совместно с организацией Global Forest Watch.

Также в публикации говорится, что убыль нетронутых тропических лесов ускорилась, несмотря на то, что 145 стран обещали остановить их вырубку к 2030 году.

Согласно отчету, в прошлом году каждую минуту тропические леса в мире сокращались на площадь, равную по размерам 11 футбольным полям. Сами же тропические леса занимают около 40% территории планеты и в них обитает около 80 процентов всех биологических видов. В пятерку стран с наибольшим их количеством входят: Бразилия, Конго, Индонезия, Перу и Колумбия.

Ранее KP.RU рассказывал, что уменьшение площади лесов в России может быть связано с неучтенными лесами, поскольку это характерно для европейской части страны.