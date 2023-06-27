Лукашенко призвал общественность не накалять обстановку вокруг попытки мятежа Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что к ситуации с ЧВК "Вагнер" можно вернуться впоследствии, а сейчас главное - остыть и перевернуть эту страницу.

"Сейчас главное, это выводы и уроки. Вывод такой, что был бы конфликт на два фронта. Это не Пригожин. Пригожин - спусковой крючок. Началась бы эта смута по всей России. И это был бы открыт второй фронт. И тут действительно, как во времена гражданской войны. Еще раз повторяю, и это самый главный вывод: ни Путин, ни Лукашенко не герои. Мы делали свою работу", - приводит слова Лукашенко БелТА.

Также по словам Лукашенко, сейчас не нужно никого сажать в тюрьму или расстреливать. Надо остыть и перевернуть страницу. Вернуться к этой истории в случае необходимости можно позже. А на данный момент не стоит накалять обстановку и кого-либо упрекать, считает глава Белоруссии.

Кроме того, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил бизнесмену Евгению Пригожину одну из заброшенных частей для размещения лагеря ЧВК "Вагнер". Также белорусский лидер пообещал помочь ЧВК.