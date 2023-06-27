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НовостиПолитика27 июня 2023 16:04

Президент Польши Дуда назвал релокацию «Вагнера» в Белоруссию негативным сигналом

По мнению Дуды, «Вагнер» переместили в Белоруссию для угрозы Польше
Сергей КУДРИН
Президент Польши Дуда назвал перемещение «Вагнера» в Белоруссию негативным сигналом

Президент Польши Дуда назвал перемещение «Вагнера» в Белоруссию негативным сигналом

Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда, общаясь с журналистами перед отправлением в Гаагу на встречу с другими членами НАТО, заявил, что перемещение ЧВК «Вагнер» в Белоруссию является «очень негативным сигналом» для Варшавы.

«Все мы видим, что делается. Релокация де-факто российских сил в виде группы "Вагнер" в Белоруссию, а также перемещение туда руководителя группы "Вагнер". Это всё для нас является очень негативными сигналами», - заявил Дуда.

Напомним, после попытки вооружённого мятежа, который был урегулирован путём переговоров, Евгений Пригожин и его бойцы из ЧВК «Вагнер» получили возможность от президента России Владимира Путина беспрепятственно покинуть Россию и уйти в Белоруссию. Также у них были другие варианты - продолжить службу под началом Минобороны, или разойтись по своим семьям.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина и его бойцов на территорию Республики.