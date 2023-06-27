Лукашенко заявил, что не стоит пытаться вбить клин между ним и Путиным Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал людей не пытаться «вбить клин» между ним и президентом России Владимиром Путиным. Это его слова передали на портале БелТА.

— Мы люди не глупые, мы это все понимаем, опытные люди. Но не надо. Не надо этот тренд разворачивать. Это к хорошему не приведет, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что у некоторых должностных лиц в странах появилась какая-то ревность. Однако по его словам и он сам, и Владимир Путин, будут «жестко и иногда жестоко» отстаивать то, что «положено по Конституции».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что без России Белоруссии «была бы хана» в сложной обстановке, поскольку Москва стала важнейшим экономическим партнером для Минска. Помимо этого Лукашенко поблагодарил Путина за то, что он выполнил все его просьбы.

Также белорусский лидер подчеркнул, что российское ядерное оружие — гарантия безопасности для всей Белоруссии.