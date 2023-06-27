Правительство Украины уволило семь глав районов после скандала из-за бомбоубежищ Фото: Павел КЛОКОВ

Правительство Украины уволило семь руководителей местных властей, в том числе это коснулось четырех глав районов Киева. Это стало следствием скандала с ненадлежащим состоянием бомбоубежищ. Об этом стало известно из Telegram-канала представителя правительства Тараса Мельничука.

Уволили руководителей Днепровского, Деснянского, Святошинского и Подольского районов Киева, а также глав Житомирской, Белоцерковской и Конотопской районных администраций.

Напомним, что ранее стало известно о проверке городской администрации Киева прокуратурой после жалоб граждан о закрытых и неработающих бомбоубежищах.

Позже мэр Киева Виталий Кличко переложил ответственность за эту ситуацию на президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что глав районов назначал именно президент страны. При этом сам Кличко не может увольнять глав районов и даже сделать им выговор.