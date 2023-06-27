Ермак: Киев надеется получить первые F-16 до конца 2023 года Фото: REUTERS

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак, общаясь 27 июня 2023 года с украинскими журналистами, заявил о надежде получить первые истребители F-16 до конца текущего года. По его мнению, большинство западных стран уже готовы это сделать. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

«Я верю в то, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года», - заявил Ермак.

Представитель администрации Владимира Зеленского заявил, что практически все страны из авиационной коалиции готовы передать истребители F-16 в пользование ВСУ, однако некоторые страны не готовы это делать по «техническим причинам».

Ранее KP.RU сообщил о том, что зарубежное издание Politico, со ссылкой на источники, называет датой поставок первых F-16 на Украину начало 2024 года.