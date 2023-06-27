Шойгу заявил, что отношения России и Кубы сейчас находятся на подъеме Фото: Министерство обороны РФ

Отношения между Россией и Кубой сейчас находятся на подъеме. На данный момент достигнут высокий темп развития политического диалога между двумя странами. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу во время переговоров с кубинским коллегой Альваро Лопесом Мьерой.

— Куба, безусловно, была и остается важнейшим союзником России в регионе, — подчеркнул Шойгу.

Он также напомнил, что недавно с визитом в России находился премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. По словам Шойгу, кубинские друзья подтвердили свое отношение к России, демонстрируя полное понимание причин начала спецоперации на Украине.

Ранее KP.RU рассказывал о визите кубинского премьера Мануэля Марреро Круса в Россию. Целью визита было расширение и укрепление двустороннего сотрудничества между странами.

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