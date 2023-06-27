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НовостиПолитика27 июня 2023 16:53

Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы Пинто за поддержку во время попытки мятежа

Также руководители министерств обсудили совместные проекты
Сергей КУДРИН
Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы Пинто за поддержку во время попытки мятежа, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы Пинто за поддержку во время попытки мятежа, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров официально поблагодарил своего коллегу, главу МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто, за проявленную во время попытки вооружённого мятежа поддержку и солидарность с властями РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России», - говорится в сообщении.

Также в МИД России отметили, что стороны обговорили взаимовыгодное сотрудничество, обсудили уже запланированные совместные проекты РФ и Венесуэлы. Было взаимно заявлено о намерении продолжать развивать двусторонние отношения для создания более справедливого миропорядка.

Ранее KP.RU сообщил что, по мнению Лаврова, Запад надеялся на более кровавые события 24 июня 2023 года в России.

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