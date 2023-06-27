Лавров поблагодарил главу МИД Венесуэлы Пинто за поддержку во время попытки мятежа, фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров официально поблагодарил своего коллегу, главу МИД Венесуэлы Ивана Хиля Пинто, за проявленную во время попытки вооружённого мятежа поддержку и солидарность с властями РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность венесуэльскому руководству за принципиальную поддержку и солидарность, проявленную в связи с попыткой вооруженного мятежа в России», - говорится в сообщении.

Также в МИД России отметили, что стороны обговорили взаимовыгодное сотрудничество, обсудили уже запланированные совместные проекты РФ и Венесуэлы. Было взаимно заявлено о намерении продолжать развивать двусторонние отношения для создания более справедливого миропорядка.

Ранее KP.RU сообщил что, по мнению Лаврова, Запад надеялся на более кровавые события 24 июня 2023 года в России.

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