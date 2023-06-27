Шойгу: Москва и Гавана выступают против подмены Устава ООН западными правилами Фото: Министерство обороны РФ

Москва и Гавана выступают в защиту устава ООН и против его подмены западными правилами, которые отражают желание коллективного Запада продвигать способы существования за счет поверженных конкурентов и порабощенных стран. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с коллегой из Кубы Альваро Лопесом Мьера.

— США многие десятилетия осуществляют незаконную и нелегитимную торгово-экономическую блокаду Кубы, мы готовы оказать помощь Острову свободы, подставить плечо нашим кубинским друзьям, — заявил Шойгу.

Ранее Сергей Шойгу подчеркнул, что сейчас отношения между Россией и Кубой находятся на подъеме, а странам удалось достичь высокого темпа развития дипломатического диалога. Также глава Минобороны заявил, что Куба была и остается важнейшим союзником для России.

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