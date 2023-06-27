Лукашенко назвал безумием попытки обвинить его в похищении детей Донбасса Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, 27 июня, что западные страны уже начали подавать на него в Международный уголовный суд за то, что он, якобы, «ворует» детей из Донбасса. Белорусский лидер указал, что дети приезжали в Республику для оздоровления, и были возвращены обратно.

«Меня уже в (международный) уголовный суд за это. Это мерзавцы дальше некуда. Они хватаются за что попало», - возмущается Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что сбором детей Донбасса занимается белорусский общественник Алексей Талай. Лукашенко лично помог ему в вопросе оказания помощи детям из страдающих от конфликта регионов, переговорил с Кремлём и предложил забрать часть ребят в Белоруссию, на оздоровление.

Как отдельно отметил Лукашенко - все дети были возвращены к семьям, после того как прошли курс оздоровления в лагерях и санаториях Белоруссии. Им там так понравилось, что они и не хотели уезжать обратно, заявил президент.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко выдал Евгению Пригожину и его людям заброшенную часть в Белоруссии, как пункт временного размещения.

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