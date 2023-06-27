Лукашенко: в Белоруссии разрабатывается алгоритм применения ядерного оружия Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране разрабатывается алгоритм применения ядерного оружия. Это его слова привели в Telegram-канале БелТА.

— С ядерной державой никто никогда не воевал. Сейчас главная задача. Гулевич как раз присутствует здесь. Ему, министру и председателю КГБ, поставлена задача — определить алгоритм применения этого оружия, — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что основой должно стать то, что ядерное оружие может быть применено в случае нападения на территорию республики. При этом Лукашенко лично несет ответственность за сохранность ТЯО, а его обслуживанием будут заниматься российские военные, поскольку у белорусских нет необходимого опыта.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Белоруссию. При этом к его охране привлекаются военнослужащие из обеих стран.

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