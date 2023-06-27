Комитет Госдумы одобрил закон о трудовом воспитании школьников Фото: Shutterstock

Комитет Государственной думы по просвещению рекомендовал принять в первом чтении закон о трудовом воспитании школьников. Он подразумевает корректировку понятия «востпитание». Об этом сообщает ТАСС.

В законопроекте будет закреплено обязательное привлечение школьников к общественно-полезному труду и исключить из него норму о запрете их привлечения к труду без родительского согласия.

Сам документ был внесен на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой. Отмечается, что изменения направлены на формирование трудолюбия у учеников и ответственного отношения к труду.

По словам Ольги Казаковой, школьников могут привлекать к высадке деревьев или цветов на пришкольной территории, а также в помощь при оформлении класса к различным мероприятиям.

Ранее KP.RU рассказывал, что в инициативе по трудовому воспитанию школьников есть много плюсов, однако все должно быть сообразно возрасту и здоровью ребенка, а квалификация педагогов должна быть на достаточном уровне, чтобы не позволить насмешек за неучастие в работах некоторых учеников по уважительной причине.