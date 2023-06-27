Путин «ворвался» в эфир немецкого телеканала во время пресс-конференции Бербок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время пресс-конференции главы Министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок в эфире телеканала Phoenix, неожиданно началась трансляция выступления Владимира Путина на Соборной площади Кремля. Запись эфира опубликована на YouTube-канале Phoenix.

Трансляция совместной пресс-конференции главы немецкого МИД с коллегой из Южно-Африканской Республики Наледи Пандор неожиданно прервалась и зрители увидели в кадре выступление президента России, который поблагодарил сотрудников силовых служб, которые обеспечили работу важнейших центров управления.

Напомним, что во время выступления перед военнослужащими, Владимир Путин рассказал, что с начала украинского наступления ВСУ потеряли уже 259 танков и 780 бронемашин. Также он отметил, что только за последнюю неделю, противник потерял на Ореховском направлении 280 единиц военной техники, среди которой 41 танк.

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