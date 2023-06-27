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НовостиВ мире27 июня 2023 20:02

Ассоциация городов Украины сообщила об угрозе срыва отопительного сезона

Более пяти миллионов украинцев могут остаться без тепла
Роман ПОЛОСИКОВ
Ассоциация городов Украины сообщила об угрозе срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины сообщила об угрозе срыва отопительного сезона

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Украине подготовка к отопительному сезону находится под угрозой. Такое заявление сделали в ассоциации городов страны.

— Количество обращений муниципалитетов в кабинет министров Украины о компенсации разницы в тарифах газ растет. На сегодняшний день в правительство обратились 36 общин, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за этого более пяти миллионов украинцев могут остаться без тепла. Также в ведомстве добавили, что по причине разницы в тарифах на отопление, подготовка к отопительному сезону в целом невозможна. На компенсацию разницы к зиме необходимо более 974 миллионов долларов, а в ведомстве подчеркнули, что неоднократно обращались с этим вопросом в правительство страны.

Ранее KP.RU рассказывал о намерении Евросоюза сделать Украину своим «энергетическим хабом» к 2050 году и потратить на это около 400 миллиардов долларов. При этом непонятно, где найдется добыча газа на Украине, которая должна увеличиться в четыре раза.