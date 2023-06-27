Ассоциация городов Украины сообщила об угрозе срыва отопительного сезона Фото: Олег УКЛАДОВ

На Украине подготовка к отопительному сезону находится под угрозой. Такое заявление сделали в ассоциации городов страны.

— Количество обращений муниципалитетов в кабинет министров Украины о компенсации разницы в тарифах газ растет. На сегодняшний день в правительство обратились 36 общин, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за этого более пяти миллионов украинцев могут остаться без тепла. Также в ведомстве добавили, что по причине разницы в тарифах на отопление, подготовка к отопительному сезону в целом невозможна. На компенсацию разницы к зиме необходимо более 974 миллионов долларов, а в ведомстве подчеркнули, что неоднократно обращались с этим вопросом в правительство страны.

Ранее KP.RU рассказывал о намерении Евросоюза сделать Украину своим «энергетическим хабом» к 2050 году и потратить на это около 400 миллиардов долларов. При этом непонятно, где найдется добыча газа на Украине, которая должна увеличиться в четыре раза.