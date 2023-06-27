Психолог рассказала, как идеально провести семейный отпуск с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru рекомендовала при планировании семейного отдыха учитывать интересы детей, отметив, что именно в таком случае отпуск понравится всем.

Как отметила эксперт, ребенок старше трех лет интересуется посещением различных мероприятий, аттракционами, а также зоопарками и концертами, тогда как с детьми подросткового возраста необходимо договариваться, узнавая, что именно им интересно посмотреть во время отпуска.

«Важно, чтобы подростки чувствовали, что их мнение учитывается и родители с ними советуются. Вместе нужно составить план действий в отпуске. Важно принять общее решение для максимально плодотворного отдыха», - отметила психолог.

Наумова также посоветовала родителям учитывать, что у каждого есть свой режим дня, особенно это важно для детей младшего. По ее словам, нужно, чтобы время сна, а также режим питания совпадали с теми, что были до отпуска.

«В отпуске главное сплотиться, получить положительные эмоции и за счет этого стать еще более крепкой и здоровой семьей», - отметила также эксперт.