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НовостиОбщество27 июня 2023 20:20

Психолог рассказала, как идеально провести семейный отпуск с детьми

Психолог Наумова рекомендовала учитывать интересы детей для идеального отпуска
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог рассказала, как идеально провести семейный отпуск с детьми

Психолог рассказала, как идеально провести семейный отпуск с детьми

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с NEWS.ru рекомендовала при планировании семейного отдыха учитывать интересы детей, отметив, что именно в таком случае отпуск понравится всем.

Как отметила эксперт, ребенок старше трех лет интересуется посещением различных мероприятий, аттракционами, а также зоопарками и концертами, тогда как с детьми подросткового возраста необходимо договариваться, узнавая, что именно им интересно посмотреть во время отпуска.

«Важно, чтобы подростки чувствовали, что их мнение учитывается и родители с ними советуются. Вместе нужно составить план действий в отпуске. Важно принять общее решение для максимально плодотворного отдыха», - отметила психолог.

Наумова также посоветовала родителям учитывать, что у каждого есть свой режим дня, особенно это важно для детей младшего. По ее словам, нужно, чтобы время сна, а также режим питания совпадали с теми, что были до отпуска.

«В отпуске главное сплотиться, получить положительные эмоции и за счет этого стать еще более крепкой и здоровой семьей», - отметила также эксперт.